Политолог: угрозы Эрдогана войной с Израилем имеют политический мотив

Заявления и угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о введении войск в Израиль связаны с политической подоплекой. С помощью таких громких слов он «хайпует», так как в реальности такой шаг будет иметь слишком серьезные последствия для Турции, объяснил 360.ru военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Эрдоган стремится сделать Турцию лидером исламского мира, поэтому идет на громкие заявления. Однако зачастую его словам противоречат реальным действиям, убежден специалист. По его мнению, у турецкой стороны уже была возможность ввести войска в Сирию или Ливию в момент их ослабления, однако этого не произошло.

Что касается Израиля, то для Турции военный конфликт будет означать крах всех политических амбиций, считает Михайлов.

«Так что Эрдоган политически хайпует, не более того. Происходит нагнетание обстановки, а турецкий президент просто что-то вовремя говорит», — заявил он, добавив, что подобные слова турецкого лидера все чаще разочаровывают.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль из-за продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа. Он также призывал США и западные страны надавить на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе.

В Израиле ранее пригрозили Эрдогану повторением судьбы Хусейна.