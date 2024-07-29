Песков отверг обвинения в адрес России о нападении на инфраструктуру Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередными утками» информацию в СМИ о якобы нападении РФ на критическую инфраструктуру Франции во время Олимпийских игр.

«Очередные утки и бездоказательные обвинения. Много СМИ не гнушаются ничем в том, чтобы Россию обвинять во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ», — сказал представитель Кремля.

Газета The Daily Mail писала, что французские власти заподозрили Россию в причастности к диверсии на железнодорожную инфраструктуру республики, которая вызвала пассажирский коллапс в день открытия Олимпийских игр в Париже. 800 000 пассажиров пострадали в результате этого инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Ранее россиянина арестовали в Париже по подозрению в дестабилизации обстановки во время ОИ.