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Путину доложили об аресте генерала армии Булгакова

Песков о деле против экс-замминистра обороны Булгакова: Путин в курсе событий

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Алексей Колчин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в курсе событий вокруг уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Это не дело Кремля — думать об арестах. Президент в курсе событий», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, что в Кремле думают о задержании генерала.

Булгакова задержали 26 июля по уголовному делу коррупционной направленности. Генерал армии отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу. По данным правоохранительных органов, при нем в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости.

ТАСС сообщал, что в уголовном деле фигурируют четыре компании, все они связаны с арестованными членами совета директоров «Грязинского пищевого комбината» (ГПК). Помимо ГПК, интересы которого лоббировал генерал. Речь идет об ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно». Сотрудники этих компаний допрашиваются.

Ранее на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

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