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В Германии признали, что ВСУ постепенно отступают

Экс-сотрудник офиса главкома НАТО Тиле: ВСУ постепенно отступают на запад

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Reuters

ВСУ на поле боя постепенно отступают на запад со своих позиций. Об этом в эфире немецкого телеканала NTV заявил экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле.

«Украинцы находятся де факто в (состоянии. – Прим. ред.) постепенного отступления», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

По словам эксперта, главной проблемой, с которой сталкиваются ВСУ на фронте, является нехватка личного состава. Вместе с тем, как отметил Тиле, превосходство российского ВПК над украинским также существенно осложняет положение украинских войск.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее стало известно, какие последствия несет потеря села Прогресс для ВСУ.

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