Путин поздравил Мадуро с переизбранием

Президент РФ Владимир Путин поздравил венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства», — подчеркнул президент.

Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Мадуро на посту президента Венесуэлы будет и впредь способствовать развитию отношений между двумя государствами.

Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам, касающимся двусторонних отношений и международной повестки.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE).

Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. По словам Мачадо, он набрал 70% голосов.

Ранее Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы.