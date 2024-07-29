Польша выделила €50 млн на закупку боеприпасов для Украины

Польша выделила €50 млн в качестве своего вклада в инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью журналу Visegrad Insight.

«Да. Мы высоко ценим чешскую инициативу по боеприпасам, на которую мы выделили €50 млн», — сказал Сикорский.

Он отметил, что Польша и Чехия намерены помогать Украине, но Словакия «перешла на нейтральную передачу, а Венгрия мешает».

В мае МИД Чехии заявлял, что инициатива по закупке боеприпасов для Украины продвигается «довольно хорошо» и «приближается к цели».

До этого бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий назвал недоразумением разговоры о победе Украины в конфликте с Россией.

Ранее в Польше предрекли Украине тяжелую зиму.