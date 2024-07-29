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Глава Гагаузии сообщила о переносе суда по ее делу

Гуцул заявила, что суд по делу о финансировании партии «Шор» отложен на 31 июля

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Из-за неявки свидетеля обвинения суд по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию молдавской партии «Шор» отложен на 31 июля. Об этом сообщила лидер автономии, передает РИА Новости.

«Когда я шла на судебное заседание, я не думала, что оно будет таким коротким. Пять минут, и оно закончилось. Сегодня на слушания не явилась свидетельница со стороны обвинения. То есть уже было понятно, что мы не могли продолжать судебное заседание», — сказала Гуцул.

Глава Гагаузии добавила, что график заседаний утвержден уже до конца декабря. Дискуссии будут проходить «практически каждые два-три дня», отметила Гуцул.

17 марта президент Молдавии Майя Санду обвинила партию «Шор» в тесных связях с Россией. По ее словам, целью оппозиционной фракции является дестабилизации ситуации в стране и свержение власти путем насилия демократически избранного правительства.

В отношении Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор». Политик считает, что дело сфабриковано. Гуцул отметила, что таким образом Санду расправляется со своими политическими оппонентами.

Ранее в Молдавии «заминировали» суд, рассматривающий дело главы Гагаузии.

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