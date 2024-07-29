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Российский наблюдатель оценил избирательную кампанию в Венесуэле

Наблюдатель от РФ Волоцков: избирательная кампания в Венесуэле была конкурентной

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Fausto Torrealba/Reuters

Электоральный процесс в Венесуэле был конкурентным, кампания прошла при высокой явке. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Волоцков, который представлял Россию в качестве международного наблюдателя.

«Считаем, что это была конкурентная кампания, в которой победил действующий президент страны», — подчеркнул он.

По словам Волоцкова, активность избирателей в рамках электорального процесса в Венесуэле была высокой. Он напомнил, что 59% жителей Венесуэлы пришли на выборы, чтобы отдать свой голос.

До этого Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2% голосов.

Ранее Аргентина не признала победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

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