В ЕС сделали заявление по итогам выборов в Венесуэле

Результаты президентских выборов в Венесуэле, в которых победу одержал президент Николас Мадуро, нужно уважать. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Народ Венесуэлы мирно и большим числом проголосовал по вопросу будущего своей страны. Их волю необходимо уважать», — подчеркнул он.

По словам Борреля, обеспечение прозрачности электорального процесса в Венесуэле, а также детального подсчета голосов в ходе выборов имеют «жизненно важное» значение для страны.

До этого венесуэльская оппозиция сочла, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес, кандидат от правых сил.

Кроме того, Аргентина не признала победы Мадуро на выборах. По словам президента Хавьера Милея, данные свидетельствуют о якобы «сокрушительной» победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна «не признает очередной обман».

В Чили пока воздержались от признания результатов выборов в Венесуэле.

А госсекретарь США Энтони Бликен заявил, что у Вашингтона есть опасения, что выборы в Венесуэле не отражают волю народа.

Ранее в Венесуэле заявили о вмешательстве в президентские выборы извне.