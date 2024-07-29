В Чили пока воздержались от признания результатов выборов в Венесуэле

Чили пока воздержится от признания результатов президентских выборов в Венесуэле. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал министр иностранных дел страны Альберто ван Клаверен.

Он рассказал, что Сантьяго намерен дождаться выводов международных наблюдателей о состоявшемся недавно голосовании. Также власти республики будут следить за ходом проверки всех актов, которые должна просмотреть оппозиция в Венесуэле.

«Мы воздержимся от признания непроверенных результатов», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Очередные выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. За высший государственный пост в стране боролись 10 человек, при этом основными претендентами считались действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

К утру 29 июля Национальный избирательный совет (CNE) подсчитал 80% голосов. Тогда же стало известно, что Мадуро поддержали 51,2% граждан. Благодаря этому политик одержал победу на выборах, так как ему было необходимо получить простое большинство голосов.

Ранее венесуэльская оппозиция прокомментировала итоги выборов президента.