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Стало известно, почему некоторые страны НАТО могут отказаться от поддержки Украины

Politico: некоторые страны НАТО могут отказаться от помощи ВСУ из-за Трампа

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Некоторые союзники США по НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти в Соединенных Штатах экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

«Если Трамп вернется в Белый дом, Великобритания и другие европейские члены НАТО могут оказаться перед сложным выбором: либо принять принудительное урегулирование в пользу России, либо поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского, отвергнув такую сделку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при последнем сценарии Трамп может «пресечь инакомыслие» и отозвать гарантии обороны со стороны США у союзников.

Такое развитие событий, пишет газета, «разделит и ослабит НАТО». В этой связи «некоторые союзники могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины».

До этого британский эксперт заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис счел, что из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее на Западе заявили, что главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине.

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