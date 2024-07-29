В Японии граждан попросили на время отказаться от поездок в Россию

Правительство Японии призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита депутата Мунэо Судзуки в Москву. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель (поездки Судзуки в Россию. — Прим. ред.), мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал Хаяси.

Он также сказал, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России в связи с ее деятельностью на Украине.

Депутат верхней палаты Мунэо Судзуки 28 июля прибыл с рабочим визитом в Москву. Он пробудет в России до 31 июля и встретится с представителями МИД РФ и Росрыболовства.

Судзуки имеет высокий авторитет в Японии благодаря своей политической деятельности, которая продолжается более 40 лет. Он выступает за подписание мирного договора и развитие двусторонних отношений с Российской Федерацией.

В апреле Судзуки посетил церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио и призвал к созданию новых российско-японских отношений.

Ранее Судзуки раскритиковал попытку решить конфликт на Украине с позиции Киева.