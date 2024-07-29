Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция считает, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес, кандидат от правых сил. Об этом заявила одна из представительниц оппозиции в Венесуэле Корина Мачадо, передает ТАСС.

«Мы хотим сказать всем венесуэльцам и миру, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмундо Гонсалес», — подчеркнула она.

До этого Аргентина не признала победы Мадуро на выборах. По словам президента Хавьера Милея, данные свидетельствуют о якобы «сокрушительной» победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна «не признает очередной обман».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее сообщалось, что у США есть опасения, что выборы в Венесуэле не отражают волю народа.