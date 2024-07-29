Эксперт рассказал о важном преимуществе БРИКС

БРИКС является механизмом, который позволяет грамотно преодолевать существующие между странами — членами объединения разногласия и противоречия. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«БРИКС как раз тот механизм, который позволяет существующие сложности между его членами грамотно преодолевать», — подчеркнул он.

По словам эксперта, по отдельности представители Китай или Индии говорят друг о друге «гадости», однако в рамках встреч в формате БРИКС существующие разногласия уходят на второй план.

До этого Толорая заявил, что открытый конфликт между Западом и частью незападного мира вызвал интерес многих стран к БРИКС. По его словам, через 10 лет после своего создания БРИКС начал «терять динамику», однако вступление в объединение новых членов придало ему импульс. Новая геополитическая ситуация способствует популярности БРИКС, считает эксперт.

Он отметил, что уже около 30 стран мира хотят вступить в альянс, который должен стать «площадкой для создания новой глобальной политико-экономической системы».

Ранее Путин назвал важную веху развития БРИКС.