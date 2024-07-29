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Глава ПМР заявил, что большинство граждан Молдавии не против миротворческой операции

Красносельский: большинство молдаван не против миротворцев РФ в Приднестровье

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ИА «Новости Приднестровья»

Большинство граждан Молдавии не против миротворческой операции в Приднестровье. Об этом заявил в интервью ТАСС президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Он рассказал, что некоторые молдавские политики выступают против этого, но, как он считает, они не выражают волю людей.

«Большинство граждан Молдовы — за мир и не против миротворческой операции», — сказал политик, напомнив, что совместная миротворческая миссия России, Приднестровья и Молдовы продолжается 32 года.

По его мнению, размещенные в регионе российские миротворцы гарантируют мир и развитие переговорного процесса.

17 июля глава ПМР сообщал, что российские миротворцы продолжают вести работу по обеспечению мира и безопасности в Приднестровье, при этом, по его словам, продолжаются голословные обвинения в их адрес со стороны молдавских политиков.

Ранее Молдавия отвергла мирное предложение Приднестровья.

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