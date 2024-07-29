Мадуро побеждает на президентских выборах в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на президентских выборах в стране по результатам подсчета 80% голосов. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного совета (CNE), пишет издание Los Tiempos.

Отмечается, что Мадуро одерживает победу по результатам выборов, набрав 51,2% голосов. При этом его оппонент Эдмундо Гонсалес получил 44%.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Аргентина не признает результатов выборов в Венесуэле, где победил Мадуро. По словам Милея, данные свидетельствуют о якобы «сокрушительной» победе оппозиции Мадуро. Президент Аргентины в этой связи добавил, что его страна «не признает очередной обман».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее Мадуро пообещал заставить других признать решение избиркома.