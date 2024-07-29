Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель предвыборного штаба Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес выразил благодарность гражданам за участие в голосовании.

«Мы искренне благодарим вас. Хотя мы не можем озвучить окончательные результаты, мы можем показать вам свои лица. Эта победа принадлежит всем нам и станет основой для нашего будущего. Конечно, нам нужно дождаться итогов от национального избирательного совета, так как мы уважаем законы нашей страны и Конституцию Боливарианской Республики Венесуэла», — заявил Родригес.

В штабе также поблагодарили Национальный избирательный совет за «безупречную работу» избирательной системы, которая обеспечила проведение выборов «в полной тишине и мире».

До этого Мадуро пообещал уважать решение избирательного комитета по итогам президентских выборов в стране.

Ранее в США сообщили, что изменят санкции против Венесуэлы после выборов.