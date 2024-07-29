Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Штаб Мадуро объявил о его победе на выборах

Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы

close
100%
РИА «Новости»

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе, призвав всех дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета (CNE). Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель предвыборного штаба Мадуро, спикер парламента Хорхе Родригес выразил благодарность гражданам за участие в голосовании.

«Мы искренне благодарим вас. Хотя мы не можем озвучить окончательные результаты, мы можем показать вам свои лица. Эта победа принадлежит всем нам и станет основой для нашего будущего. Конечно, нам нужно дождаться итогов от национального избирательного совета, так как мы уважаем законы нашей страны и Конституцию Боливарианской Республики Венесуэла», — заявил Родригес.

В штабе также поблагодарили Национальный избирательный совет за «безупречную работу» избирательной системы, которая обеспечила проведение выборов «в полной тишине и мире».

До этого Мадуро пообещал уважать решение избирательного комитета по итогам президентских выборов в стране.

Ранее в США сообщили, что изменят санкции против Венесуэлы после выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами