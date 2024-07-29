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Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество

Маск: идеология Харрис предполагает вымирание человечества

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Kevin Mohatt/Reuters

Философия, которой придерживается вице-президент США Камала Харрис, предполагает уничтожение человечества. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск.

Бизнесмен прокомментировал заявление Харрис во время прошедшего в сентябре прошлого года мероприятия в штате Пенсильвания. Вице-президент тогда сказала о беспокойстве молодых граждан США по поводу изменения климата. Она отметила, что эта глобальная проблема заставляет молодежь сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.

В свою очередь, Маск обвинил Харрис в намерении ликвидировать человечество. По его словам, естественным продолжением идеологии вице-президента США стал бы фактический холокост всего человечества.

До этого Маск счел церемонию открытия Олимпийских игр в Париже вопиющим неуважением к христианам.

Ранее сообщалось, что Илон Маск вновь вызвал Марка Цукерберга на бой.

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