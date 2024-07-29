Названо число стран, желающих вступить в БРИКС

Открытый конфликт между Западом и частью незападного мира вызвал интерес многих стран к БРИКС. Об этом заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая в беседе с РИА Новости.

По его словам, через 10 лет после своего создания БРИКС начал «терять динамику», однако вступление в объединение новых членов придало ему импульс. Новая геополитическая ситуация способствует популярности БРИКС, считает эксперт.

«Много стран захотели в него вступить», — сказал Толорая.

Он отметил, что уже около 30 стран мира хотят вступить в альянс, который должен стать «площадкой для создания новой глобальной политико-экономической системы».

29 июля первый секретарь посольства РФ в Никарагуа Александр Илюхин заявил, что Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС и может подать заявку на членство в объединении.

Накануне сообщалось, что Малайзия направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.

Ранее Путин назвал важную веху развития БРИКС.