Сальвадор изучает возможность присоединения к БРИКС и может подать заявку на членство в объединении. Об этом сообщил в интервью «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа и руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.

«БРИКС их очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС», — отметил Илюхин.

По его словам, Сальвадор очень заинтересован в развитии отношений не только с Россией, но и с Китаем и Индией, и видит в этом возможность для укрепления своей экономики. Власти республики намерены увеличить объем привлекаемых инвестиций, в первую очередь со стороны стран БРИКС, отметил дипломат.

Накануне сообщалось, что Малайзия направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение.

Ранее Путин назвал важную веху развития БРИКС.