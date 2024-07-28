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Аятолла Хаменеи заявил о возможном сближении Ирана с Западом

Лидер Ирана Хаменеи заявил о возможном сближении страны с Западом при Пезешкиане

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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Религиозный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, заявил о возможном сближении страны с Западом при новом президенте Масуде Пезешкиане. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Хаменеи, отношения Ирана и Запада могут измениться, если последний пересмотрит свое «плохое поведение», под которым подразумеваются санкции.

28 июля Пезешкиан официально был утвержден Хаменеи в качестве президента. После вступления в должность он заявил о приверженности «конструктивной и эффективной» внешней политике.

До этого аятолла Хаменеи призвал нового президента-реформиста Ирана Пезешикана продолжить курс предшественника Эбрахима Раиси.

6 июля избирком Ирана объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, проведенных после трагического крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Пезешкиан набрал 16,384 млн из 30,530 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%). Явка на выборах составила 49,8%.

Ранее США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке.

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