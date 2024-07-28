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В России объяснили готовность Украины к переговорам

Военный эксперт Глазунов заявил, что Киев использует переговоры в своих целях

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Александр Кряжев/РИА Новости

Украина использует переговоры с Россией в своих целях. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в передышке, потому что им нужно сгруппировать, посмотреть, где какие слабые места.

«Они постоянно отступают, Россия наступает, поэтому украинской армии необходима передышка, чтобы они могли перегруппировать свои войска, подготовить кого-то. Переговоры для них — это один из вариантов остановить российские силы», — заявил эксперт.

28 июля помощник президента РФ Николай Патрушев высказал мнение, что заявления украинских властей о возможности переговоров с Москвой представляют собой тактическую уловку Киева, которому нужна передышка в боевых действиях.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с РФ. Речь идет о подписании им соответствующего указа в октябре 2022 года.

Ранее Зеленский анонсировал «обсуждение вопросов территориальной целостности».

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