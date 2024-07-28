Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

Малайзия направила России, которая председательствует в БРИКС, письмо с заявкой на вступление в объединение. Об этом заявил малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим, передает РИА Новости.

По его словам, Малайзия также выразила открытость к участию в БРИКС в качестве страны-члена или стратегического партнера.

Ибрагим заявил, что намерение его страны вступить в БРИКС было основной темой его беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым, прибывшим с визитом в малазийскую столицу Куала-Лумпур накануне.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 июля Лавров на брифинге по итогам визита в Малайзию заявил, что Россия приветствует интерес этой страны к БРИКС.

Он отметил, что российская сторона намерена активно поддерживать этот интерес и продвигать в качестве председателя организации.

В этом же месяце Бразилия предложила принять Колумбию в состав БРИКС в качестве полноценного члена объединения.

В июне глава МИД Таиланда Марис Санджампонг вручил Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС.

Ранее Путин назвал важную веху развития БРИКС.