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Названа сумма, которую за неделю собрала предвыборная кампания Харрис

В предвыборном штабе Харрис сообщили, что за неделю собрали $200 млн

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Kevin Mohatt/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии. Об этом в соцсети X сообщил ее предвыборный штаб.

Уточняется, что 66% пожертвований на ее предвыборную кампанию поступили от тех, кто жертвовал средства впервые. Также штаб отчитался о привлечении к кампании 170 тысяч новых волонтеров.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Камалы Харрис, его соперницы по предвыборной гонке, очень низкий.

Харрис стала участником предвыборной гонки после того, как действующий президент США Джо Байден принял решение прекратить борьбу и отказаться от участия в выборах. Замену главы Белого дома на его вице-президента поддержали большинство высокопоставленных демократов, в том числе Клинтоны и Обама.

Вступление Харрис в гонку подняло ее рейтинги, сократив отставание от Трампа — раньше кандидат республиканцев лидировал с отрывом в 5-6%.

Ранее Трамп обвинил Харрис в неуважительном отношении к Израилю после ее слов о Газе.

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Выборы в США — 2024
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