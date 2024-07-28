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Медведев назвал Байдена «хромой уткой» с развязанными руками

Медведев заявил, что Байден стал «хромой уткой» и может натворить что угодно

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден в последние полгода нахождения у власти может натворить что угодно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, пока Байдену подбирают замену, «немощный и ни на что не влияющий» президент будет оставаться на своем посту. Зампред Совбеза назвал главу Белого дома «хромой уткой», у которого на оставшиеся полгода «полностью развязаны руки».

«Его время на исходе, он может под диктовку своего окружения натворить что угодно — расхлебывать последствия все равно будет его преемник. Если не случится чего-то совсем ужасного», — продолжил Медведев.

Он также обвинил Запад в том, что обстановка в мире стала максимально напряженной. По мнению российского политика, мир «стал еще на полшага ближе к глобальной катастрофе». Причина этому является «полная безответственность Запада, его абсолютное равнодушие к судьбам человечества», сказал зампред Совбеза.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что за ближайшие полгода «недееспособному старику» не позволят нажать «красную кнопку».

28 июля Медведев назвал политиков США «безмозглыми и безответственными». По его словам, они представляют очень серьезную угрозу как для России, так и для всего мира.

Ранее Байден заявил, что заслуживает второго срока президентства.

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