Медведев назвал Байдена «выжившим из ума стариком»

Простые украинцы не хотят быть брошенными в «адскую мясорубку» из-за амбиций США и, в частности, действующего главы Белого дома Джо Байдена, они пребывают в ужасе. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал политику Вашингтона в отношении Киева в предвыборный период.

«Никто не хочет быть брошенным в адскую мясорубку только потому, что выживший из ума старик играет в солдатики», — заявил политик.

По его словам, «никто не хочет быть пешкой в чужой игре и топливом для чужого костра, а именно это и уготовано простым гражданам Украины».

До этого Медведев назвал американских политиков «безмозглыми», «безответственными» и «одержимыми амбициями мирового господства».

Также зампред СБ РФ заявил, что президентом США может быть «чучело огородное». По словам российского политика, это связано с тем, что управление государством осуществляет не президент, а «глубинное государство» (deep state).

Ранее Медведев рассказал, что Россия даст шанс будущему президенту США.