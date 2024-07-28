Медведев назвал политиков США «безмозглыми и безответственными»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о непредсказуемости властей США. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства о том, как предвыборные внутриполитические пертурбации в Соединенных Штатах могут отразиться на РФ, зампред Совбеза назвал американских политиков «безмозглыми», «безответственными» и «одержимыми амбициями мирового господства». При этом, как отметил Медведев, они имеют возможность применять ядерное оружие, финансировать агрессивный киевский режим. По его мнению, это представляет очень серьезную угрозу как для России, так и для всего мира.

«Что придет им в головы, непредсказуемо», — сказал зампред Совбеза.

16 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США призывают союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе.

До этого Медведев говорил, что Соединенные Штаты превратились в группу поддержки самых одиозных режимов в мире, этот новый облик Вашингтона стал отвратительным.

Ранее Путин назвал цель США в отношении России.