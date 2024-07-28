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Медведев усомнился в возможности вести диалог с США

Медведев заявил, что президентом США может быть «чучело огородное»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президентом США может быть «чучело огородное». Его слова приводит ТАСС.

«Фигура формального лидера Америки сейчас всего лишь декорация, не более, чем ширма. Можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона — ничего по большому счету не изменится», — заявил Медведев.

По словам российского политика, это связано с тем, что управление государством осуществляет не президент, а «глубинное государство» (deep state). Медведев подчеркнул, что это «глубинное государство» не ведет диалога с человечеством, а думает лишь о «собственных корыстных интересах», что подрывает уверенность в возможности диалога с США.

До этого Медведев прокомментировал выход Байдена из предвыборной гонки, пожелав тому здоровья.

21 июля Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день вице-президент США Камала Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от Демократической партии.

Ранее Медведев назвал слова Байдена «полным злом».

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