Гражданам Норвегии рекомендовали покинуть Ливан

В Норвегии рекомендовали гражданам страны покинуть Ливан. Соответствующее заявление опубликовано на сайте норвежского МИД.

В ведомстве отметили, что рекомендация связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

«Если ситуация в сфере безопасности ухудшится, может стать крайне сложно выехать из страны. В этой ситуации возможности норвежских властей оказать помощь гражданам в Ливане будут ограничены», — пояснили в ведомстве.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на 28 июля нанесли удары по объектам движения «Хезболла», расположенным в Ливане.

27 июля спорные Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого пострадали более 30 человек. В том числе ранения получили дети.

Израильские власти возложили ответственность за удар на «Хезболлу», пообещав виновникам «жесткий ответ».

Ранее израильские самолеты атаковали объекты «Хезболлы» на юге Ливана.