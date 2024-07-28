В Венесуэле стартовали президентские выборы

Избирательные участки открылись в Венесуэле, где 28 июля проходят выборы президента. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что итоги голосования определят политический курс страны на следующие шесть лет.

Избирательные участки будут работать с 6:00 до 18:00 по местному времени (с 13:00 28 июля до 1:00 29 июля по Москве). При этом время их работы могут продлить, если желающих отдать свой голос за того или иного кандидата будет очень много.

Ожидается, что первые официальные итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 июля. Национальный избирательный совет (CNE) обнародует результаты после того, как тенденция подсчета голосов «станет необратимой».

Для победы кандидаты должны набрать простое большинство голосов. Политик, которого изберет народ, официально вступит в должность 10 января 2025 года.

Всего за высший государственный пост в республике будут бороться десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы считаются действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее в США высказались о проведении президентских выборов в Венесуэле.