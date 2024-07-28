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Нетаньяху экстренно вернулся в Израиль после удара по Голанам

Нетаньяху вернулся в Израиль и направился в штаб минобороны

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Abir Sultan Pool/Reuters

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в экстренном порядке вернулся в страну после поездки в Соединенные Штаты и тут же направился в штаб минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию политика.

«Глава правительства в настоящее время направляется в комплекс «Кирия» для оценки ситуации в сфере безопасности и участия в заседании военно-политического кабинета», — рассказали представители офиса Нетаньяху.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном.

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