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Патрушев прокомментировал возможность снятия моратория на размещение РСМД

Патрушев связал возможное снятие моратория на размещение РСМД с действиями США

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Россия реагирует на действия Соединенных Штатов, Вашингтон принимает решения независимо от РФ. Так помощник президента РФ Николай Патрушев прокомментировал возможность снятия Россией моратория на размещение РСМД, его слова приводит РИА Новости.

«Они принимают решения независимо от того, что мы будем делать, ведут себя агрессивно. Мы реагируем на то, что они делают», - подчеркнул он.

До этого президент России Владимир Путин заявил на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

Ранее на Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей.

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