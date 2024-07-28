Путина наградили орденом князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает ТАСС.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского — общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена — «Не в силе Бог, а в правде».

Орден Александра Невского выдают личностях, внесшим большой вклад в развитие Отечества.

В свою очередь, сам российский президент незадолго до этого наградил исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и еще четверых венесуэльских высокопоставленных государственных деятелей орденом Дружбы.

До этого Путин наградил приехавшего в РФ своего коллегу из Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вручил Путину орден Ким Ир Сена.