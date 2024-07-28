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Путин прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Путин прибыл в Петропавловскую крепость, чтобы принять парад ВМФ в Петербурге

Российский президент Владимир Путин прибыл на парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, сейчас глава государства находится в Петропавловской крепости.

В материале уточняется, что парад будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в мероприятии примут участие 20 надводных кораблей и катеров, четыре парусных судна, а также одна подводная лодка.

После завершения морской части пройдет торжественный марш парадных расчетов военных и воспитанников довузовских учреждений ВМФ РФ. Также ожидается, что вечером в Санкт-Петербурге состоится салют.

28 июля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила министру обороны страны Андрею Белоусову поздравительную телеграмму в честь Дня ВМФ. В письме она подчеркнула, что РФ по праву считается одной из ведущих морских держав мира. Как отметила парламентарий, российские моряки продолжают осваивать не имеющие аналогов виды вооружений и демонстрируют лучшие личностные качества.

Ранее в Санкт-Петербург для участия в параде прибыл командующий ВМФ Китая.

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