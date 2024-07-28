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Израиль обещает «сокрушительный удар» после атаки на Голанские высоты

МО Израиля грозит Ливану сокрушительным ударом после атаки на Голанские высоты

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Israeli Defence Forces/Reuters

Израиль намерен нанести Ливану «сокрушительный удар» после обстрела Голанских высот. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, его слова приводит Reuters.

«Мы нанесем врагу сокрушительный удар», — сказал глава оборонного ведомства.

Как отмечает агентство, израильские военные заявили, что запуск ракеты был произведен из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

До этого глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви прибыл в город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах после вчерашнего обстрела, встретился с местными властями и обвинил в атаке на населенный пункт шиитскую организацию «Хезболла».

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Ранее МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном.

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