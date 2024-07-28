Израиль обещает «сокрушительный удар» после атаки на Голанские высоты

Израиль намерен нанести Ливану «сокрушительный удар» после обстрела Голанских высот. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, его слова приводит Reuters.

«Мы нанесем врагу сокрушительный удар», — сказал глава оборонного ведомства.

Как отмечает агентство, израильские военные заявили, что запуск ракеты был произведен из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

До этого глава генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви прибыл в город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах после вчерашнего обстрела, встретился с местными властями и обвинил в атаке на населенный пункт шиитскую организацию «Хезболла».

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Ранее МИД Израиля заявил о последнем шансе избежать войны с Ливаном.