Премьер Венгрии Виктор Орбан мог оказать содействие в организации телефонного разговора между экс-президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники сообщает венгерский журналист Сабольч Паньи на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Во время встречи в Киеве 2 июля Зеленский попросил Виктора Орбана помочь организовать разговор с Дональдом Трампом, который в конце концов состоялся 19 июля», — написал журналист.

По словам Паньи, при этом остается неясным, чье именно посредничество имело наибольшее значение.

До этого премьер Польши Дональд Туск заявлял, что Зеленский был весьма раздосадован тем, что во время визита в Киев Орбан не поставил его в известность о планах своих дальнейших поездок.

Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Венгерский премьер-министр назвал свою поездку следующим этапом мирной миссии, которую Орбан начал с поездки в Киев 2 июля.

Ранее Орбан заявил, что многие страны становятся на сторону России.