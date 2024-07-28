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В Совфеде назвали РФ одной из ведущих морских держав мира

Матвиенко: РФ по праву входит в число ведущих морских держав мира

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия по праву входит в число ведущих морских держав мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму, направленную министру обороны РФ Андрею Белоусову по случаю празднования Дня ВМФ.

«Россия по праву входит в число ведущих морских держав мира. Более трех веков Андреевский флаг развевается над русскими эскадрами, являясь символом стойкости, мастерства и решимости военных моряков, вызывая чувство гордости в сердцах наших граждан», — отметила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ добавила, что личный состав воинских частей и подразделений Военно-морского флота осваивают и применяют не имеющие аналогов виды вооружений и демонстрируют лучшие личностные качества.

До этого командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ху Чжунмин прибыл в РФ для участия в параде в День ВМФ.

Ранее политолог заявил о важной роли Военно-морского флота в истории России.

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