Иранский посол назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани считает спектаклем реакцию Израиля на обстрел Голанских высот и отмечает, что исламская республика выступает против повышения эскалации в регионе. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Реакция Израиля — это постановочный спектакль, организованный оккупационным режимом. <...> Мы не считаем, что [война] будет развязана [в Ливане], шансы на это очень малы», — заявил Амани.

Посол также подчеркнул, что Иран выступает против повышения эскалации Израилем, так как стремится снизить общую напряженность в регионе.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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