Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранский посол назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанским высотам

Посол Амани: Иран не ожидает, что Израиль решится начать войну с Ливаном

close
100%
Gil Eliyahu/Reuters

Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани считает спектаклем реакцию Израиля на обстрел Голанских высот и отмечает, что исламская республика выступает против повышения эскалации в регионе. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Реакция Израиля — это постановочный спектакль, организованный оккупационным режимом. <...> Мы не считаем, что [война] будет развязана [в Ливане], шансы на это очень малы», — заявил Амани.

Посол также подчеркнул, что Иран выступает против повышения эскалации Израилем, так как стремится снизить общую напряженность в регионе.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что удар был нанесен иранской ракетой Falaq-1. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что эта атака без ответа не останется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами