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США, Япония и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве

Главы МО США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве

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Shutterstock

Главы минобороны США, Японии и Южной Кореи подписали меморандум о сотрудничестве в области безопасности ради «мира и стабильности» на Корейском полуострове и Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в заявлении, распространенным оборонным ведомством Соединенных Штатов.

«Сегодня три руководителя обороны подписали Меморандум о сотрудничестве по трехсторонней рамочной программе… в области безопасности», - говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули необходимость трехстороннего сотрудничества в области безопасности между оборонными ведомствами, включая проведение консультаций по политике на высшем уровне, обмен информацией, трехсторонние учения, «чтобы способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что совместное ядерное планирование США и Южной Кореи вызывает беспокойство РФ.
Москва не может добиться разъяснений у американской стороны того, «что это значит», добавил министр.

Ранее в КНДР назвали визит президента Южной Кореи в США провокацией ядерного конфликта.

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