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Охрана Трампа пожаловалась на полицию из-за ее действий во время покушения

Охрана Трампа жалуется, что полиция не передала ей данные о стрелявшем заранее

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Brendan McDermid/Reuters

Члены охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа из числа агентов Секретной службы в частных беседах задаются вопросом, почему полиция не передала им информацию о подозрительном человеке до стрельбы в политика на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Глава полиции штата Пенсильвания сообщил комитету Конгресса, что примерно за 20–25 минут до того, как Томас Мэтью Крукс выстрелил в бывшего президента, местные контрснайперы заметили его странное поведение и отправили фотографию в командный центр, где работают сотрудники полиции штата и агенты Секретной службы.

В материале говорится, что некоторые из главных советников политика, находившиеся в большой палатке за сценой, где выступал Трамп, подумали, что выстрелы — это фейерверк, поэтому они не стали сразу же падать на землю.

Советники Трампа также заявили, что впервые узнали о какой-либо проблеме, только когда прозвучали выстрелы. Они не могут понять, почему им не передали предупреждение о подозрительном человеке, чтобы они могли рассмотреть возможность отсрочки его речи.

До этого CNN сообщал, что ФБР допросит Дональда Трампа в рамках расследования покушения.

Ранее Трамп заявил, что продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение.

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