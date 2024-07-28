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Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии

Лавров проводит переговоры с главой МИД Малайзии Хасаном в Куала-Лумпуре

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры со своим малазийским коллегой Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Его самолет приземлился в Малайзии накануне.

Перед началом встречи Лавров оставил запись в книге почетных гостей и рассказал, что уже бывал в Малайзии.

«Нет, это не первый раз. Я был в Малайзии, но очень давно. Наверное, около 10 лет назад», — сказал глава российского МИД, отвечая на вопрос Хасана, впервые ли он посещает эту азиатскую страну.

Лавров также напомнил главе малазийской дипломатии о приглашении посетить Россию, которое они «обсуждали вчера и позавчера».

Утром 27 июля глава МИД РФ принял участие в министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения. Там он сидел напротив государственного секретаря США Энтони Блинкена. Позже он участвовал в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Ранее Лавров высказался о прозрении Запада.

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