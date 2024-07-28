Хуситы заявили, что Йемен вступает в стадию войны с Израилем без красных линий

Йемен вступает в новую стадию конфликта с Израилем. Об этом заявил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Али аль-Кахум, передает РИА Новости.

«Создаются новые союзы, у которых нет красных линий», — сказал он.

По словам аль-Кахума, пока существует Израиль, будет «экзистенциальная битва» вместо мира. Член политбюро призвал объединиться арабов и мусульман, чтобы «выступить вместе» для сохранения идентичности ислама и арабизма. Он назвал «большим сатаной» союз США и Израиля.

Аль-Кахума напомнил, что операции по поддержке бойцов в секторе Газа с формированием «иерусалимской оси» позволили полностью заблокировать порты оккупированной Палестины. Он обратил внимание, что подобного еще не было в современной истории.

22 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сделал заявление, что удары хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» прекратятся, когда Израиль остановит агрессию.

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».