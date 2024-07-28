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В Израиле призвали начать войну с «Хезболлой»

Times of Israel: министр Бен-Гвир призвал к войне с движением «Хезболлах»

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за начало войны с ливанским движением «Хезболлах». Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Бен-Гвир <…> считает, что Израилю нужно начать войну против «Хезболлах», — указали в статье.

До этого израильские военные сочли, что удар по Голанским высотам был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала формирований шиитского движения «Хезболла».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку по Голанам. Советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман пообещал «жестко ответить» на обстрел Голанских высот. Министр обороны Израиля Йоав Галант в свою очередь подчеркнул, что необходим «жесткий удар по противнику».

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».

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