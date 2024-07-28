Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США осудили атаку по Голанским высотам

РИА: США осуждают атаку по Голанским высотам и готовы поддержать Израиль

close
100%
Avi Ohayon/Reuters

США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии. Об этом заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы осуждаем это ужасное нападение <...> Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений», — сказал источник агентства.

Представитель Совета добавил, что американская поддержка Израиля «непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок», включая ливанское шиитское движение «Хезболла».

До этого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что «Хезболла» должно уважать Вашингтон и не совершать подобные атаки.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена формированиями «Хезболлы».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не оставит без ответа эту атаку.

Ранее в Израиле раскрыли, каким оружием был нанесен удар по Голанам.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами