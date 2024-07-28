США осудили атаку по Голанским высотам

США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии. Об этом заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Мы осуждаем это ужасное нападение <...> Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений», — сказал источник агентства.

Представитель Совета добавил, что американская поддержка Израиля «непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок», включая ливанское шиитское движение «Хезболла».

До этого кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что «Хезболла» должно уважать Вашингтон и не совершать подобные атаки.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена формированиями «Хезболлы».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не оставит без ответа эту атаку.

Ранее в Израиле раскрыли, каким оружием был нанесен удар по Голанам.