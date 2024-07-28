Израиль пообещал жестко ответить на обстрел Голанов

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал «жесткий удар по противнику» в ответ на ракетную атаку по Голанским высотам. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Министр обороны Йоав Галант заявил Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что страна «нанесет жесткий удар по противнику», — уточнили в публикации.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку по Голанам.

До этого советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман пообещал «жестко ответить» на обстрел Голанских высот. Он подчеркнул, что от ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на площадке в городе Мадждаль-Шамс.

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».