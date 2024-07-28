Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль пообещал жестко ответить на обстрел Голанов

Министр Галант пообещал «жесткий удар» в ответ на ракетную атаку по Голанам

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал «жесткий удар по противнику» в ответ на ракетную атаку по Голанским высотам. Об этом сообщает газета Times of Israel.

«Министр обороны Йоав Галант заявил Шейху Муафаку Тарифу, духовному лидеру израильской общины друзов, что страна «нанесет жесткий удар по противнику», — уточнили в публикации.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку по Голанам.

До этого советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман пообещал «жестко ответить» на обстрел Голанских высот. Он подчеркнул, что от ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на площадке в городе Мадждаль-Шамс.

Ранее в США выразили опасение, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами