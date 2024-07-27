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Трамп осудил атаку на контролируемые Израилем Голанские высоты

Трамп: США нужно вернуть уважение в мире и не допускать новых атак на Израиль

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Gil Eliyahu/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал ужасной атаку на Голанские высоты и заявил, что Вашингтон должен вернуть себе уважение, а подобные атаки нельзя допускать. Его слова с выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в американском Нэшвилле передает ТАСС.

«Вы, наверное, слышали, что Израиль только что подвергся жестокой атаке, судя по всему, «Хезболла» [стоит за ней]. Такое не должно случаться. Они должны уважать нас, они не должны делать такого. <…> Это очень серьезно», — сказал Трамп.

По его словам, будь он президентом, подобная атака на Израиль была бы невозможна.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате чего более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети, пострадали. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США и решил досрочно вернуться на родину из-за обстрела.

Он заявил, что Израиль не оставит без ответа эту атаку.

Ранее сообщалось, что США опасаются, что обстрел Голанских высот приведет к войне Израиля с «Хезболлой».

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