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Ливан осудил обстрел Голанских высот

Правительство Ливана осудило удар по мирным жителям на Голанах

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Avi Ohayon/Reuters

Правительство Ливана осудило нападение на мирных жителей в населенном пункте Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, призвав к прекращению боевых действий на всех фронтах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства страны.

«Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», – следует из заявления.

Власти Ливана отмечают, что атака на гражданских лиц является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманизма.

До этого глава МИД еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном. Подобное заявление он сделал после обстрела Голанских высот, в результате которого пострадали мирные жители, включая детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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