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В США выразили опасения после обстрела Голанских высот

Axios: США опасаются, что обстрел Голан приведет к войне Израиля с «Хезболлой»

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Gil Eliyahu/Reuters

Американская администрация опасается, что обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах приведет к полномасштабной войне Израиля с шиитскими формированиями «Хезболла». Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновников США.

По словам одного из собеседников издания, произошедший обстрел может стать спусковым крючком для того, о чем американская сторона беспокоилась и пыталась избежать на протяжении 10 месяцев.

Источник добавил, что в США озабочены отсутствием договоренности о прекращении огня в секторе Газа, что повышает вероятность войны Израиля с «Хезболлой» в Ливане. Это может только усугубить региональный кризис и втянет Вашингтон глубже в конфликт, говорится в публикации.

До этого руководитель министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Иерусалим приблизился к полномасштабной войне с шиитскими формированиями «Хезболла» и Ливаном.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, упавшая на поселок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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