Из-за обстрела Голанских высот Нетаньяху решил досрочно вернуться в Израиль из Вашингтона

После обстрела детской площадки в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в ходе которого пострадали десятки детей, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США и решил досрочно вернуться на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль», — говорится в сообщении его канцелярии.

27 июля стало известно, что Израиль возлагает ответственность за обстрел Голанских высот, в ходе которого пострадали десятки детей, на Ливан и «Хезболлу». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«От ракеты, выпущенной «Хезболлой», пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», – подчеркнул Гендельман, пообещав жесткий ответ на атаку.

В свою очередь, «Хезболла» отвергла свою причастность к обстрелу. В ее заявлении говорится, что она «не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные утверждения в этом отношении».

Ранее посол Израиля в РФ сообщила о готовности к войне с Ливаном.