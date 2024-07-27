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В Израиле заявили о близости войны с «Хезболлой»

МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль близок к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент на Голанских высотах, в результате которого пострадали мирные жители, включая детей, пересекает все красные линии.

«Обстрел Мадждаль-Шамса и причинение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей. Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с «Хезболлах» и Ливаном», — заявил Кац.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что ракета, упавшая на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.

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